В Троицке выбрали подрядчика для благоустройства берега реки Уй за 113 млн рублей

Управление по капитальному строительству Троицка определило победителя аукциона на благоустройства части набережной реки Уй. Это местная компания «Уралстройком», которая стала единственный участником торгов. Контракт заключают по начальной максимальной цене – 113,1 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзкупок.

Подрядчик должен благоустроить участок на берегу реки Уй площадью 4,2 га, расположенный в пятом микрорайоне Троицка. Здесь планируется организовать пешеходные тротуары и аллеи, спуски со склона набережной к реке, пляжную зону с раздевалками и душевыми, воркаут-площадку с тренажерами, две детские игровые площадки и научный мини-парк для детей, волейбольные и баскетбольные площадки. Пространство должно быть наполнено малыми формами – различными скамьями, качелями, гамаками, а также будет беседка. Кроме того, проект предусматривает возведение павильона с помещениями под кафе на 40 посетителей, проката летнего и зимнего спортивного инвентаря и санузлом. Срок выполнения работ с 1 мая по 1 ноября 2023 года.

Троицкая компания «Уралстройком» в 2022 году получила 20 контрактов на общую сумму боле 685 млн руб. Большинство от администрации Троицка и Троицкого района на ремонт дорог и социальных учреждений, благоустройство дворов и общественных пространств. В том числе компания летом прошлого года выиграла торги на завершение благоустройства парка культуры и отдыха им. Томина за 144 млн руб. С предыдущим подрядчиком – московской АО «Авиапромстрой» власти расторгли контракт из-за нарушения сроков. Объект должны были сдать в октябре 2021 года. Жители Троицка в социальных сетях сообщают, что сегодня никаких работ в парке не ведется и объект выглядит брошенным.