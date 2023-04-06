В Кургане построят новый участок улицы Витебского

В этом году в Кургане начнут строить участок дороги по улице Витебского, который соединит Первомайский проспект и улицу Мальцева. Идет подготовка к проведению аукциона, сообщают в администрации города.

На участке длиной более 800 м планируют построить четырехполосную дорогу с ливневой канализацией. Вдоль нее обустроят тротуары и освещение, установят светофоры, дорожные знаки, остановки и пешеходные ограждения. На дорогу нанесут разметку. Для проведения работ перенесут линии связи и инженерные сети.