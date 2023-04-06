Глава региона проводит встречу с топ-менеджментом «Ростеха»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня проводит встречу с индустриальным директором авиационного кластера ГК «Ростех» Анатолием Сердюковым (в 2007-2012 годах министр обороны РФ) и врио директора ОДК Вадимом Бадехой.

Как говорят источники «Ъ-Прикамье», в ходе мероприятие между регионом и корпорацией будет подписано соглашение о сотрудничестве. Оно коснется вопросов подготовки кадров для промышленных предприятий «Ростеха» в Прикамье. Также стороны обсудят проект строительства нового завода «ОДК-Пермские моторы», который планируется разместить на территории особой экономической зоны «Пермь».