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Глава региона проводит встречу с топ-менеджментом «Ростеха»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня проводит встречу с индустриальным директором авиационного кластера ГК «Ростех» Анатолием Сердюковым (в 2007-2012 годах министр обороны РФ) и врио директора ОДК Вадимом Бадехой.

Как говорят источники «Ъ-Прикамье», в ходе мероприятие между регионом и корпорацией будет подписано соглашение о сотрудничестве. Оно коснется вопросов подготовки кадров для промышленных предприятий «Ростеха» в Прикамье. Также стороны обсудят проект строительства нового завода «ОДК-Пермские моторы», который планируется разместить на территории особой экономической зоны «Пермь».

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