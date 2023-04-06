Доля безналичного расчета в Саратовской области растет

В прошлом году жители Саратовской области совершили 430 млн операций с использованием банковских карт. Это на 5,8% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Доля безналичных платежей в общем количестве операций по карте за 22й год составила 92,7%, оставшиеся 7,3% — снятие наличных. Общая сумма безналичных платежей увеличилась на 6,1%, до 267,2 млрд руб.

В регионе в прошлом году сняли наличные 33,7 млн раз — на 7,6% меньше, чем в 2021м. Сумма же выросла на 3,6%, до 356 млрд руб.

Средняя сумма безналичной оплаты в Саратовской области в 2022м году составила 620 руб., снятия наличных — 10,6 тыс. руб.

«Расширилась платежная инфраструктура: число электронных терминалов, установленных в торговых организациях Саратовской области, за 2022 год увеличилось на 9%, до 53 тыс. Многие региональные предприниматели даже в самых отдаленных районах региона подключают эквайринг для увеличения товарооборота», — отмечает управляющий Отделением Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России Екатерина Бирюкова.

На 1 января 2023-го в Саратовской области насчитывалось 5,2 млн банковских карт, за год их количество выросло на 19,3%. В среднем на каждого жителя региона оформлены две карты.