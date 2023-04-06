На сферу продаж в Удмуртии приходится 38% вакансий от общего объема рынка труда

В марте компании Удмуртии открыли на 17% больше вакансий, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает пресс-служба hh.ru. По динамике спроса на персонал регион занял девятое место в ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Однако по доле общего количества вакансий республика далека от лидерства, поскольку в марте в Удмуртии открыли 5% от всех предложений в Приволжском федеральном округе.

Больше всего выросло число вакансий в сфере инсталляций и сервиса — 89%, фитнеса и спорта — 69%, искусства и развлечений — 55%, управления персоналом — 50%. При этом наиболее востребованными остаются специалисты в сфере продаж, на которых приходится 38% вакансий от общего объема рынка труда. Еще 19% составляет рабочий персонал, 17% — специалисты по строительству и недвижимости.