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В Ростовской области 40% сетей водоснабжения и водоотведения нуждаются в замене

Из 25 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения в Ростовской области около 40% необходимо заменить, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе отчета о результатах деятельности областного правительства за 2022 год на заседании Законодательного собрания.

Глава области пояснил, что проблема изношенных сетей водоснабжения и канализации в регионе стоит остро. Наиболее проблемные в этом отношении города — Каменск-Шахтинский, Шахты, Таганрог.

«В прошлом году мы построили и реконструировали десятки километров сетей и на это ушло 9,7 млрд руб., в том числе, 3,2 млрд руб. — из федерального бюджета»,— сообщил губернатор.

Василий Голубев также отметил, что в ближайшие два года на обновление и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения будет направлено 12 млрд руб.

Анастасия Назарова

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