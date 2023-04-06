В Краснодарской гимназии ученик начальной школы два года избивал одноклассницу

В краснодарской гимназии №40 между учениками 3-го класса произошел конфликт. Сейчас сотрудники школы занялись его решением, сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.

Родители одной из учениц сообщили, что на протяжении двух лет ее дочь избивает одноклассник. У девочки остаются ссадины и синяки.

По данным департамента образования, в классе после произошедшего провели анкетирование, тестирование и собеседование со всеми учениками. Кроме того, провели индивидуальную беседу с мальчиком и его матерью.

«К сожалению, пока что не получилось провести подобных бесед и работ с ученицей, так как ее мама не дала на это своего согласия. В дальнейшем департамент образования попытается решить данный конфликт и еще раз организовать необходимую встречу со всеми его участниками»,— сообщает МЦУ Краснодара.

Татьяна Ручкина

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