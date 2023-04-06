Филиал «ПМУ» подписал соглашение с Пермским государственным аграрно-технологическим университетом

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Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» и ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-инновационной сферах деятельности.

Документ закрепляет многолетнее сотрудничество вуза и предприятия в таких направлениях, как подготовка кадров по различным специальностям, проведение на базе Пермского АгроТехноУнивера фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по актуальным для филиала «ПМУ» тематикам, организация стажировок и практики студентов на производстве, предоставление будущим аграриям для изучения образцов новейших разработок в области питания растений.

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Среди перспективных направлений взаимодействия вуза и предприятия — реализация планов ПГАТУ по подготовке кадров для производства минеральных удобрений. В 2023 году факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения объявил набор на новое направление «химическая технология».

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Подписание соглашение с Пермским аграрно-технологическим университетом напрямую связано с миссией «Уралхима» — «Мир без голода». Вуз активно развивается и в скором времени будет способен реализовать наиболее полный спектр направлений сотрудничества с филиалом «ПМУ». Это и проведение исследований удобрений «Уралхима», и обучение агрохимиков их правильному использованию, и непосредственная подготовка сотрудников для производств аммиака и карбамида. Подписание соглашения позволит нам углубить и систематизировать эту работу.

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Алексей Андреев, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»:

Наш университет носит имя выдающегося ученого-агрохимика с мировым именем — Дмитрия Николаевича Прянишникова. Нами накоплен богатый опыт и большой объем уникальных знаний в области агрохимии и системы применения удобрений. Подписанием соглашения мы укрепляем взаимодействие с лидером производства минеральных удобрений, намечаем новые направления развития сотрудничества и рассчитываем, что предприятие станет для нас якорным партнером во взаимовыгодном сотрудничестве.

После подписания соглашения состоялась передача образцов минеральных удобрений «Уралхима» в учебную аудиторию Пермского ГАТУ. Особое внимание директор «ПМУ» Алексей Аверьянов уделил новинке — сложному биомодифицированному удобрению «МультиСтарт» NPKS 15:15:15:11. Помимо комплекса полезных для растений макроэлементов — азота, фосфора, калия и серы, оно имеет в своем составе микроорганизмы, которые способствуют повышению для растений доступности питательных элементов как из удобрений, так и из почвы, а также развивают устойчивость к возбудителям болезней. Промышленное производство этого удобрения запущено в филиале «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» два месяца назад. Теперь специалисты Пермского аграрно-технологического университета смогут изучить его образцы.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь