На Кубани с начала года приставы взыскали алиментов почти на 530 млн рублей

В Краснодарском крае за первые три месяца 2023 года судебные приставы взыскали около 530 млн руб. алиментов, сообщила начальник отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП России по региону Надежда Буханцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По ее словам, это практически в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Во время прямого эфира ЦУР Краснодарского края. Надежда Буханцева также развенчала миф о том, что по достижении подростком 18 лет алиментная задолженность якобы сгорает.

Как уточнила госпожа Буханцева, «алименты на содержание ребенка, если имеется такая сущность исполнения по исполнительному документу, по 18-летию прекращаются». Однако возбуждается исполнительное производство по задолженности, если таковая есть.

Андрей Пугачев

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