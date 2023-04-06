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На Кубани с начала года приставы взыскали алиментов почти на 530 млн рублей

В Краснодарском крае за первые три месяца 2023 года судебные приставы взыскали около 530 млн руб. алиментов, сообщила начальник отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП России по региону Надежда Буханцева.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

По ее словам, это практически в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Во время прямого эфира ЦУР Краснодарского края. Надежда Буханцева также развенчала миф о том, что по достижении подростком 18 лет алиментная задолженность якобы сгорает.

Как уточнила госпожа Буханцева, «алименты на содержание ребенка, если имеется такая сущность исполнения по исполнительному документу, по 18-летию прекращаются». Однако возбуждается исполнительное производство по задолженности, если таковая есть.

Андрей Пугачев

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