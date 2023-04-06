В Курской области благоустроят 125 уличных территорий за 323 млн рублей

В Курской области планируется благоустроить 50 дворовых и 75 общественных территорий, рассказали в региональном министерстве ЖКХ и ТЭК. Там уточнили, что на реализацию проектов благоустройства выделено более 323 млн руб., из них 283 млн руб. — из федерального бюджета, 13,4 млн руб. — из областного, 27,3 млн руб. — из местных бюджетов. Контракты по всем объектам уже заключены. Работы будут выполняться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В частности, будут благоустроены территории около доски почета на Коммунистическом проспекте в Курчатове, а также на улицах Садовая, Ленинградская и Строителей. В Железногорске хотят привести в порядок зону отдыха, тротуар и площадь около памятника Ленину в сквере Воинской славы. Кроме того, будут продолжены работы в лесопарковой зоне Курская по проспекту Клыкова, которые начались в прошлом году.

Валерия Розбот

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