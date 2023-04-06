Депутатские комиссии Соликамской думы поддержали передачу электросетей муниципалитета в краевую собственность

Депутатские комиссии Соликамской думы рассмотрели проект решения о передаче муниципального электросетевого имущества в собственность региона. Как сообщает телеграм-канал «Реальная Пермь», по итогам обсуждения 18 думцев проголосовали за передачу, один депутат воздержался. Итоговое решение будет принято сегодня на внеочередном пленарном заседании местного парламента.

Сейчас электросети Соликамска принадлежат МУП «Городские коммунальные электрические сети» (ГКЭС) и находятся в аренде у ОАО «МРСК Урала». Вопрос о передаче их в краевую собственность рассматривается больше месяца. На внеочередном заседании 27 февраля депутаты муниципалитета не поддержали эту инициативу. На 23 марта было назначено новое внеочередное заседание для обсуждения этого вопроса, однако его отменили из-за позиции городской прокуратуры: надзорный орган считает, что передача электросетевого комплекса муниципалитета нарушает требования действующего законодательства. Кроме того, в марте местная фракция КПРФ провела два митинга против передачи сетей. На фоне дискуссии 3 апреля ОАО «МРСК Урала» направило в администрацию и думу Соликамска предложение забрать электросети муниципалитета в концессию.