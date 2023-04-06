На СВО погиб ветеран Афганистана из Ярославской области

4 апреля в Первомайском районе Ярославской области простились с Андреем Кирьяновым, который принимал участие в специальной военной операции, сообщили в администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свечи в храме.

Фото: Правительство Ярославской области Свечи в храме.

Фото: Правительство Ярославской области

Погибший отправился на СВО добровольцем осенью 2022 года. «Он не понаслышке знал, что такое защищать свою Родину и исполнять долг солдата, был ветераном боевых действий. Находясь в рядах советской армии, 1,5 года служил в Афганистане — в его обязанности входила доставка боеприпасов от советской границы вглубь Афганистана»,— сообщили в администрации Первомайского района.

Прощание с Андреем Кирьяновым прошло с воинскими почестями.

Антон Голицын