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На СВО погиб ветеран Афганистана из Ярославской области

4 апреля в Первомайском районе Ярославской области простились с Андреем Кирьяновым, который принимал участие в специальной военной операции, сообщили в администрации района.

Свечи в храме.

Свечи в храме.

Фото: Правительство Ярославской области

Свечи в храме.

Фото: Правительство Ярославской области

Погибший отправился на СВО добровольцем осенью 2022 года. «Он не понаслышке знал, что такое защищать свою Родину и исполнять долг солдата, был ветераном боевых действий. Находясь в рядах советской армии, 1,5 года служил в Афганистане — в его обязанности входила доставка боеприпасов от советской границы вглубь Афганистана»,— сообщили в администрации Первомайского района.

Прощание с Андреем Кирьяновым прошло с воинскими почестями.

Антон Голицын

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