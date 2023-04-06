Назначен прокурор Бакалинского района

Приказом генпрокурора России на должность прокурора Бакалинского района сроком на пять лет назначен Павел Цынаев, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Павел Цынаев родился в 1987 году, в 2009 году окончил Московский государственный индустриальный университет по специальности «юриспруденция».

С 2013 года работал в органах прокуратуры, сначала помощником, затем старшим помощником прокурора Альшеевского района, заместителем прокурора Бижбулякского района.

С октября 2018 года прокурором Бакалинского района был Айрат Абсатаров. В декабре 2022 года он назначен прокурором Кугарчинского района.

Майя Иванова

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