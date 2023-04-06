Майские настроились на объединение

Майские выходные могут продлиться с 1 по 9 мая. Такой законопроект внесли в Госдуму. Потенциально увеличить число нерабочих дней в мае можно за счет сокращения новогодних каникул. Как заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, если проект будет оперативно принят, то уже в 2024 году зимние выходные продлятся четыре дня — это 1, 2, 3 и 7 января. Авторы инициативы указывают, что такое изменение повлечет рост внутреннего туризма и положительно скажется на развитии малого бизнеса. Что думают по этому поводу владельцы компаний? Расскажет Дарья Фоменко.

Идея объединения майских праздников звучит уже не первый год. Авторы, как правило, указывают на то, что в рабочие дни между выходными в офисах падает производительность. А многие и вовсе уходят в отпуск в эти даты. И вряд ли такая система изменится быстро, считает сооснователь сервиса «Битрикс-24» Сергей Рыжиков:

«В ближайшие годы изменить традицию сложившуюся просто так не получится. Люди в эти периоды объединяют выходные, дополняют их частями отпуска. Если даже отменить официальные нерабочие дни, сотрудники все равно будут уезжать отдыхать. Отпуска на майские очень активно разбирают, мы уже много лет не планируем какой-то особой деловой активности на такие периоды. Думаю, ничего не изменится».

Долгие выходные негативно сказываются и на экономике. Например, новогодние каникулы, по разным оценкам, в среднем обходятся бюджету в 1 трлн руб. И то же количество дней весной вряд ли окажется менее убыточным, отмечают собеседники “Ъ FM”. Но если долгие выходные неизбежны, то лучше отпускать сотрудников в мае, рассуждает основатель группы компаний «Белая дача» Виктор Семенов:

«Для нашего бизнеса это не имеет особого значения, потому что производство работает круглосуточно. Единственный выходной — 1 января. Для большей части населения зимой находиться в стенах своих квартир 10 дней очень сложно. Лучше работать в январе, чем в мае, когда прекрасная погода».

Больше других от долгих выходных теряют промышленные предприятия. А положительный эффект ощущают сферы туризма и развлечений, отмечают аналитики. Владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы согласен с такими оценками:

«Чем длиннее праздничная линейка, тем обильнее у нас поток гостей. Каждый уикенд нам дает дополнительные 40-50% выручки к неделе. А если мы будем иметь девять выходных, это удвоит наш доход в мае. Люди охотнее приезжают в Санкт-Петербург весной, потому что теплее, и выше цены, поэтому с точки зрения доходов нам май интереснее».

Всего же в 2023 году в России будет 24 нерабочих дня в семь разных периодов. В половине случаев выходные длятся дольше трех суток. Владелец компании Mr.Doors Максим Валецкий убежден, что долгие паузы в работе в любом случае сказываются негативно:

«Хрен не слаще редьки. Такое впечатление, что наши уважаемые депутаты живут в какой-то другой стране. У нас нехватка рабочей силы, непростая политическая ситуация, многие уехали из-за мобилизации. Цивилизованный работник и работодатель сами способны договориться, когда кому отдыхать. А длинные праздники подрывают всю экономику».

Официальными праздничными и нерабочими в России считаются 14 дней в году. Это вдвое больше, чем, например, в Израиле, где таких выходных семь. Или в Германии, где их девять. В США нерабочих праздников — 10. А во Франции жители официально отдыхают 11 дней в году.

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