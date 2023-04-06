В Крыму будут судить банду мошенников из Оренбурга

В Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении мошенников из Оренбурга. Они обещали местному жителю за 4 млн руб. решить вопрос с уголовным делом, отмечает пресс-служба СУ СК по Крыму и Севастополю.

Житель Оренбургской области познакомился в Крыму с местным жителем, в отношении которого полицией расследовалось уголовное дело по факту мошенничества. Приезжий представился действующим сотрудником ФСБ России и предложил помочь избежать ответственности за 4 млн руб., 1,5 млн руб. из которых нужны ему на расходы, связанные с перелетами в Москву для встреч со своим «начальством». Остальные деньги якобы предназначались представителям спецслужб, которые должны были привлечь к уголовной ответственности сотрудников полиции, после чего уголовное дело прекратилось бы.

Житель Оренбургской области обратился к своему земляку и бывшему военнослужащему, у которого были связи в правоохранительных кругах. Он пообещал помочь, взял 2,5 млн руб. взятки, но никаких действий не совершил.

Преступную схему выявили оперативники УФСБ России по Крыму и Севастополю в ходе спецмероприятий. Подозреваемых задержали в Москве. Один из них полностью признал вину, а также дал против второго показания в совершении мошеннических действий и посредничестве во взяточничестве.

У псевдосотрудника ФСБ изъяли нагрудный знак ФСБ России, охолощенный автомат Калашникова и пневматический пистолет Макарова, которые он демонстрировал для подтверждения принадлежности к работе в ведомстве. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram