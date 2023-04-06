В следующем году Вьетнам получит новую мобильную лабораторию на базе КамАЗа

В следующем году Россия передаст Вьетнаму новую мобильную лабораторию, которая была создана на базе КамАЗа. Об этом на пленарной сессии Российско-Вьетнамской межправкомиссии сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, РФ готова содействовать в развитии инфраструктуры Тропического центра Вьетнама. В частности, речь идет о формировании нового структурного подразделения по особо опасным инфекционным болезням и лаборатории высокого уровня биобезопасности.

В 2018 году Вьетнам получил от РФ первую мобильную лабораторию. Тогда местные жители получили возможность оперативно мониторить природные очаги инфекционных болезней с использованием передовых методик.

"Ъ-Казань"