Finexpertiza: доля прибыльных предприятий в Нижегородской области снизилась до 79%

Нижегородская область по итогам 2022 года вошла в число регионов России с самым прибыльным крупным и средним бизнесом и оказалась на седьмом месте в общем рейтинге. При этом за год доля прибыльных организаций снизилась с 81,7% до 79,5%, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сальдированный финансовый результат крупных и средних нижегородских предприятий по итогам 2022 года 369,38 млрд руб., рост к 2021-му составил 20,4%. Совокупная прибыль организаций составила 394,2 млрд руб., убытки – 24,8 млрд руб.

В России в целом прибыльными оказались около 73,9% российских компаний (в 2021-м – 75,1%). Общая сальдированная прибыль сократилась на 12,6%, до 25,9 трлн руб.

Максимальная доля прибыльного бизнеса – в Воронежской области (82,1%), Тамбовской области (80,9%) и Татарстане (79,8%).

Больше всего прибыльных предприятий в госуправлении (87,7%), торговле (83,7%), сельском хозяйстве (81%), обрабатывающей промышленности (80,7%) и образовании (77%).

Анастасия Еремина