В Башкирии расследуют дело в отношении членов экстремистской организации

26-летний ранее судимый житель Белебеевского района Роман Хегай арестован Орджоникидзевским районным судом. Он обвиняется в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), вымогательстве группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ) и вербовке в экстремистскую организацию (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). По информации «Ъ-Уфа», он был задержан в день выхода на свободу из колонии, в которой он отбывал шестилетний срок за незаконный оборот наркотиков.

Кроме него, в организации и финансировании экстремистской организации обвиняются 43-летний житель Салавата Эдуард Мингазов (Мингаз) и 35-летний житель Туймазов Ильдар Хасанов (Рыжий). В настоящее время они отбывают наказание в колонии строгого режима за убийства.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, обвиняемые организовали в колонии ячейку запрещенной в России экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

Они установили на территории колонии верховенство «воровских понятий» и требовали от других осужденных их соблюдения, отметили в МВД. За плату фигуранты дела создавали осужденным «более комфортные условия пребывания», организовывали азартные игры, а также, в том числе путем вымогательства, заставляли сдавать деньги в «общак».

Майя Иванова

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