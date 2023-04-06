На Кубани за сутки подтвердили 201 случай COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 201 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 89 случаев, Сочи — 19, в Новороссийске — девять, в Каневском районе — восемь. По шесть заболевших зарегистрировали в Анапе и Тихорецком районе, по пять — в Армавире и Лабинском районе, по четыре — в Кавказском, Северском, Тбилисском и Тимашевском районах.

Еще по три новых пациента выявили в Крымском, Курганинском, Мостовском и Староминском районах, по два — в Горячем Ключе, Калининском, Красноармейском, Кущевском, Новопокровском, Славянском, Успенском и Усть-Лабинском районах. По одному заболевшему зарегистрировали в Абинском, Белоглинском, Брюховецком, Выселковском, Динском, Ейском, Кореновском, Новокубанском, Павловском и Туапсинском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1 160 человек, в стационарах — 243 пациента. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 358 520 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 345 942 человека, скончались — 11 175.

Татьяна Ручкина

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