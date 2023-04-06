Василий Голубев: Новые территории в Ростовской области будут осваиваться только на условиях комплексного развития

Строительство жилья в Ростовской области будет осуществляться только на условиях комплексного развития территории и обеспечения социальной инфраструктурой, заявил губернатор региона Василий Голубев в ходе отчета о результатах деятельности областного правительства за 2022 год на заседании Законодательного собрания.

Глава региона сообщил о таком решении, отвечая на вопрос депутата парламента Евгения Федяева об отсутствии школ в микрорайонах Левенцовка и в Суворовский в Ростове-на-Дону.

«Мы сейчас решаем этот вопрос. Если погрузиться в историю, то примерно в 2009-2010 годах те, кто строил эти микрорайоны заключали соглашение на строительство, вообще не упоминая о социалке, — пояснил губернатор. — Поэтому сегодня администрация города Ростова и правительство Ростовской области «догоняют». На мой взгляд, эффективно. Принципиальным является то, что сегодня мы новые территории не осваиваем и не будем осваивать без договоренностей о комплексном развитии территорий. И вы это увидите по освоению района Левобережный, по территории старого аэропорта. Там все будет синхронно».

Глава региона также отметил, что сейчас строятся новые школы в Суворовском. В последние пять лет на Дону построили 61 детский сад. В этом году в регионе также строится 17 новых школ.

Анастасия Назарова