В Красноярске суд рассмотрит дело об обмане дольщиков на 3 млрд рублей

Прокуратура Красноярского края направила на рассмотрение суда дело трех руководителей строительных компаний, которым предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2014 году один из обвиняемых предложил своим знакомым возглавить созданные им стройфирмы для возведения восьми многоквартирных домов (ЖК «Енисей» и ЖК «Квадро») за счет привлечения средств инвесторов. Для этого они создали группу компаний застройщиков – ООО «Спецстрой», ООО «Ситистрой», ООО «Сибинвест» и подрядную организацию — ООО «Строительное управление 208».

После этого фирмы-застройщики оформили с подрядчиком договоры долевого участия и передали ему объекты долевого строительства без фактической их оплаты. Это, уверено следствие, позволило организатору бесконтрольно заключать с гражданами и компаниями договоры уступки права требования, скрывая от контролирующих органов размер привлеченных средств. Поступающие от дольщиков средства он расходовал по своему усмотрению, в том числе на цели, не связанные со строительством.

С 2019 года ввиду тяжелого финансового положения всех четырех организаций строительство домов было приостановлено. После вмешательства прокуратуры организации были признаны банкротами. В результате действий обвиняемых более 1600 гражданам причинен ущерб на сумму свыше 3 млрд руб., указывается в сообщении прокуратуры.

Как писал «Ъ-Сибирь», уголовное дело было возбуждено летом 2019 года.

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Илья Николаев