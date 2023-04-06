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Ярославский застройщик устранил недостатки новой квартиры под угрозой уголовного дела

Судебные приставы в Ярославской области заставили застройщика отремонтировать новую двухкомнатную квартиру, в которой вскоре после сдачи дома стали промерзать стены, сообщили в пресс-службе ярославского УФССП.

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов

Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов

Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ

С иском к ЗАО «Атрус» во Фрунзенский районный суд Ярославля обратилась покупательница двухкомнатной квартиры. «В период проживания в данной квартире стали проявляться существенные недостатки, связанные с некачественно выполненными строительными и отделочными работами, а именно: обильное поражение плесенью стен в комнатах и ванной, промерзание стен и углов в комнатах и ванной, нерабочая вытяжка, промерзание углов окон, сильный конденсат»,— говорится в решении Фрунзенского районного суда Ярославля. Недостатки строительства подтвердила экспертиза. Рассмотрев иск собственницы, суд обязал ЗАО «Атрус» выполнить работы по утеплению стен с внешней стороны дома, произвести перемонтаж окон. Также в пользу владелицы квартиры был взыскан материальный ущерб 77 тыс. руб. и моральный вред 10 тыс. руб.

Решение суда было принято в апреле 2022 года, вступило в законную силу в июле. Суд дал ЗАО "Атрус" 30 дней на устранение недостатков, однако застройщик не выполнил работы вовремя.

«Судебный пристав вручил компании предупреждение о привлечении директора к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) в случае дальнейшего неисполнения решения суда и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб.»,— сообщили в пресс-службе УФССП.

В результате застройщик исполнил решение суда и провел необходимые работы по устранению недостатков.

Этот иск к «Атрусу» от жильцов новых домов во Фрунзенском районе не единственный. Всего суд удовлетворил девять исков к застройщику в связи с теми или иными проблемами новостроек.

Алла Чижова

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