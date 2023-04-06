«Коммерсантъ-Урал» презентовал книгу об истории предпринимательства на Урале

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» представил в Екатеринбурге новую книгу «Занимательная история предпринимательства на Урале», которая рассказывает об основных явлениях, событиях и людях, оставивших свой след в деловой истории региона с XVIII века по 2022 год. Книга издана ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Презентация прошла в креативном пространстве «Домна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Каждый регион уникален по-своему и имеет отличительные черты. Ранее ИД "Коммерсантъ-Урал" неоднократно обращался к истории Урала, рассматривал и изучал ее с разных сторон. В этот раз мы решили сконцентрироваться на том, что имеет прямое отношение к нам — деловому изданию. Речь идет о предпринимательстве. Оно на Урале тоже имеет свою неповторимую историю и свое собственное лицо, сформированное деяниями инициативных людей с деловой хваткой. Книга "Занимательная история предпринимательства на Урале" стала достойным продолжением книжной коллекции издательского дома»,— отметила генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.

Проект реализован совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) и приурочен к его 20-летию. «Мы рады расширению сотрудничества с "Коммерсантъ-Урал". Мы вместе проводим ежегодную премию "Коммерсантъ года", месяц назад открыли вторую очередь "Домны" и провели модный показ местных производителей. Эти и другие проекты направлены на развитие уральских предпринимателей. Книга, которую мы презентуем, об особенностях региона, его природных богатствах, исторических обстоятельствах, но в первую очередь об инициативных людях прошлого и настоящего»,— подчеркнул директор СОФПП Валерий Пиличев.

Презентацию посетили председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина, собственники и топ-менеджеры уральского бизнеса, общественные и политические деятели, представители сферы искусства и медиа.

Напомним, ИД «Коммерсантъ-Урал» выпустил более 10 книг об истории Екатеринбурга, Свердловской области, Урала. Среди них: «Победа. Одна на всех», «Девяностые», «Власть и деньги», «Приходы. Культурные волны Урала», «Ловцы банд. Место встречи», «Истории уральских сыщиков», «Бури вестники», «Место силы», «Карабаш. Медный век». Многие из них стали бестселлерами, получили престижные награды.

Анастасия Реутова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте