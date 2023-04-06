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IT-специалистам Удмуртии выдали 303 млн рублей льготных ипотечных кредитов с начала 2023 года

В Удмуртии за первый квартал 2023 года льготной ипотекой воспользовался 61 сотрудник IT-компании. Общая сумма полученных средств составила 303,3 млн руб., сообщил в Telegram первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, что в целом за 2022 года в республике выдали более 100 льготных кредита на 541 млн руб. В результате Удмуртия оказалась в топ-5 регионов России по количеству и объему выданной IT-ипотеки на тысячу населения.

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