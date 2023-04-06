Директор казанского ипподрома стал фигурантом дела о крупном мошенничестве

Директор казанского ипподрома Марата Гильфанова задержали по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Рeальное время».

Отмечается, что он был задержан накануне после того, как у него дома провели обыски. При этом уголовное дело против него и неких неустановленных людей возбудили еще месяц назад. По данным издания, уголовное дело связано с освоением бюджетных субсидий на закупку породистых лошадей для скачек и участия в конкурсах, претензии возникли к расходам на сумму около 9 млн рублей.

Всего фигурируют два эпизода мошенничества. В одном случае речь идет о покупке партии из десяти лошадей в 2018 году, а во втором — в 2020-м.

Официальной информации по данному делу пока нет.

"Ъ-Казань"