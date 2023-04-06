Зарубежные СМИ: Почему КНР и США заморозили контакты на высшем уровне?

Пекин и Вашингтон приостановили общение первых лиц. Произошло это по инициативе Пекина, утверждают источники Politico. Поездку в КНР госсекретаря Энтони Блинкена отменили после скандала с аэростатом, сбитым над Северной Америкой. США хотели возобновить контакты, но Китай отверг эти попытки. Напряженность в отношениях усиливается на фоне визита в Америку президента Тайваня и ее встречи со спикером Палаты представителей. Зарубежные СМИ полагают, что роль этой поездки не стоит недооценивать. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

Тайная дипломатия и горячие линии связи с государствами-противниками всегда были важны для США. Но Китай на подобные контакты идет неохотно, пишет Politico. И в случае крупного кризиса это может стать большой проблемой. Издание отмечает, что будущее отношений Вашингтона и Пекина во многом зависит от того, как Цай Инвэнь и Кевин Маккарти представят миру свою встречу. Нужно найти баланс: выразить поддержку Тайваню и при этом не слишком сильно разозлить КНР.

Тем более что в Китае уже раздражены. Минобороны страны осудило встречу, хотя конкретными действиями не угрожало. Тем не менее, как отмечает Reuters, недалеко от восточного побережья Тайваня заметили китайский авианосец. Военные наблюдают за ситуацией и говорят, что момент сейчас очень чувствительный.

The Guardian называет реакцию КНР довольно сдержанной, если сравнивать ее с тем, что случилось летом 2022 года. Тогда предшественница Маккарти Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. А Китай в ответ устроил масштабные военные учения вокруг острова. К слову, нынешний спикер тоже хотел отправиться в Тайбэй, но такой жест сочли чересчур провокационным.

The Wall Street Journal отмечает, что Маккарти придерживается жесткой линии по отношению к Китаю. Хотя и заявляет, что встреча с Цай Инвэнь не направлена на эскалацию отношений Пекина и Вашингтона. При этом Маккарти сказал журналистам, что не позволит Китаю диктовать условия его контактов с Тайванем: «Я спикер Палаты представителей. И Китай не может указывать мне, куда ехать или с кем говорить. Неважно, речь о союзниках или противниках».

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