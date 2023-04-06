На ремонт детско-юношеской библиотеки в Анапе направили 6 млн рублей

В Анапе по нацпроекту «Культура» реконструируют детско-юношескую библиотеку №1. На ремонт помещений и закупку оборудования направили более 6 млн руб., сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Анапы Фото: мэрия Анапы

«Искренне рад, что библиотеки снова становятся популярными среди юных анапчан. Важнейшим просветительским проектом станет создание Центра краеведения, а комфортный конференц-зал станет площадкой для городского Совета по культуре и встреч ребят с известными поэтами и писателями»,— отметил мэр Анапы Василий Швец.

В библиотеке отремонтируют помещения, заменят окна и двери, а также закупят мебель, оргтехнику, звуковое и интерактивное оборудование. Кроме того, за выделенные средства проведут высокоскоростной интернет, с помощью которого читатели получат доступ к лучшим библиотекам страны и крупнейшим электронным фондам национальных архивов и музеев.

На входной группе разместят вывеску с подсветкой, а также для обеспечения безопасности установят пост охраны и камеры системы «Купол». Глава Анапы поручил также запланировать ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории.

Библиотека начнет работать с начала учебного года как открытое общественное просветительское пространство. В ней читатели смогут работать индивидуально и коллективно, также она станет комфортным местом для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В конце августа 2022 года в Анапе открыли новую школу на 1100 мест с технопарком «Кванториум». Глава Анапы считает, что на такой инновационной площадке смогут растить будущих программистов и инженеров.

Татьяна Ручкина

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