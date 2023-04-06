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Коммерсантъ FM
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Уровень безработицы в Ростовской области достиг исторического минимума

В прошлом году безработица в Ростовской области составила 0,5%, что является историческим минимумом для региона, сообщил губернатор Василий Голубев в ходе отчета о результатах деятельности областного правительства за 2022 год на заседании Законодательного собрания.

«В 2022 году средняя заработная плата выросла на 14% и составила 44 766 рублей. Одновременно с этим регистрируемая безработица достигла исторического минимума — 0,5%. Это ниже даже доковидного уровня (0,8%)», — рассказал глава Ростовской области.

При этом, губернатор также отметил, что по итогам прошлого года практически во всех ключевых отраслях экономики области наблюдается стабильный рост.

Анастасия Назарова

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