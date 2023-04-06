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Движение по Петровскому проспекту закроют на год для машин и общественного транспорта

Петровский проспект в Санкт-Петербурге станет недоступен для автомобилей в связи с прокладкой инженерных сетей. Водителей предупредили в городском комитете по транспорту.

Дорожные знаки

Дорожные знаки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дорожные знаки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дорожные работы будут вестись от Петровской площади до Ремесленной улицы. Движение для транспорта закроют с 6 апреля 2023 года до 3 августа 2024 года. Автомобилистам рекомендуют объезжать перекрытия по улице Савиной, Большому Петровскому мосту, Южной дороге, Крестовскому проспекту, Пионерской и Новоладожской улицам. По этим дорогам будут двигаться автобусные маршруты №№ 14, 227.

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