Владелицу бассейна в Ижевске осудили за химическое отравление восьми детей

В столице Удмуртии суд вынес приговор 45-летней местной жительнице, которую признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, свою вину женщина не признала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, ижевчанка на собственном земельном участке в микрорайоне Орловское оборудовала бассейн, который сдавала в пользование за деньги. Однако хозяйка не контролировала качество воды, параметры микроклимата и состоянием воздушной среды.

Так, в апреле 2021 года услугой воспользовалась компания, среди которой было восемь детей. В результате при купании дети получили химическое отравление.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб., смягчив его с учетом нахождения осужденной под стражей до 80 тыс. руб.

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