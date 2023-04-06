До конца 2023 года в Липецк поступит 28 новых трамвайных вагонов

В Липецк в течение 2023 года поступит 28 трамвайных вагонов в рамках модернизации городского электротранспорта, которой по концессионному соглашению занимается «Мовиста регионы Липецк». Об этом рассказали в правительстве региона.

Также в этом году планируется начать реконструкцию депо и трамвайных путей. В частности, на левом берегу отремонтируют участок, проходящий через комбинатоуправление в сторону улицы Чехова до кольцевой развязки, а на правом — от депо в сторону 21 микрорайона. Кроме того, в облцентре до конца года появится 27 новых остановочных павильонов.

Полностью модернизацию трамвайной сети Липецка планируется завершить в 2025 году. В рамках концессионного соглашения компания «Мовиста регионы Липецк» планирует вложить 14,5 млрд руб. (из них 10,4 млрд руб. — частные) в обновление 40,8 км путей, закупку 46 трамваев и строительство новой ветки протяженностью 5,2 км. Договор заключен на 20 лет, в течение которых компания может получить от властей 24,5 млрд руб. в качестве инвестиционного и эксплуатационного платежей, а также капитального гранта. Проект реализуется при поддержке ВЭБ.РФ.

«Знаю, что многие в городе ждут обновления трамваев. Проект сложный, затратный — по времени и по средствам. Первый шаг сделан. Будем стараться»,— отметил губернатор Игорь Артамонов.

Валерия Розбот