На Кубани 32% соискателей готовы занять рабочие места гастарбайтеров

В Краснодарском крае около трети опрошенных соискателей готовы занять рабочие места трудовых мигрантов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследования онлайн-рекрутинга Headhunter.

Респонденты Кубани, Республики Татарстан и Ростовской области готовы работать на определенных условиях. Выполняемая ими работа должна соответствовать профессии соискателя. Также в компании должны быть созданы оптимальные условия труда, а зарплата должна быть выше, чем получали трудовые мигранты.

59% россиян считают, что работодатели берут трудовых мигрантов на работу, потому что те запрашивают за работу меньшую оплату труда в сравнении с местными жителями. Каждый второй опрошенный (54%) ответил, что трудовые мигранты согласны работать на условиях, неподходящих для местных. Помимо этого, 37% респондентов указали, что мигрантов нужно нанимать на любые рабочие места, где присутствует дефицит кадров. Больше половины (60%) опрошенных соискателей заявили, что «трудовых мигрантов слишком много в их регионе».

Екатерина Мухамедова