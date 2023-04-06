Парковка на Привокзальной площади в Ярославле может стать платной

В мэрии Ярославля рассматривают вопрос о введении платной парковки, в том числе на Привокзальной площади. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по ЖКХ заявил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Дмитрий Сергеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Привокзальная площадь в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Привокзальная площадь в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

По словам господина Сергеева вопрос платных парковок в городе сейчас находится в проработке.

«В центральной части города есть проблемы. К нам поступают обращения граждан. Большой пласт проблем, связанным с парковочным пространством. Рассматриваются вопросы обустройства платных парковочных мест. Сейчас рассматривается вопрос платной парковки, в том числе на Привокзальной площади. Площадь для нас является тяжелым объектом в части содержания»,— заявил Дмитрий Сергеев.

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства добавил, что на данный момент новые парковочные места в городе создаются только по итогам капремонта городских дорог.

«Все парковки, которые были созданы в 2022 году, были созданы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Отдельно вопрос создания парковок на существующих улицах не рассматривался»,— рассказал депутатам муниципалитета Дмитрий Сергеев.

Андрей Иванов