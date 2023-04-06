Парковка на Привокзальной площади в Ярославле может стать платной

В мэрии Ярославля рассматривают вопрос о введении платной парковки, в том числе на Привокзальной площади. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по ЖКХ заявил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Дмитрий Сергеев.
Привокзальная площадь в Ярославле
Фото: Ъ-Ярославль
По словам господина Сергеева вопрос платных парковок в городе сейчас находится в проработке.
«В центральной части города есть проблемы. К нам поступают обращения граждан. Большой пласт проблем, связанным с парковочным пространством. Рассматриваются вопросы обустройства платных парковочных мест. Сейчас рассматривается вопрос платной парковки, в том числе на Привокзальной площади. Площадь для нас является тяжелым объектом в части содержания»,— заявил Дмитрий Сергеев.
Первый заместитель директора департамента городского хозяйства добавил, что на данный момент новые парковочные места в городе создаются только по итогам капремонта городских дорог.
«Все парковки, которые были созданы в 2022 году, были созданы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Отдельно вопрос создания парковок на существующих улицах не рассматривался»,— рассказал депутатам муниципалитета Дмитрий Сергеев.