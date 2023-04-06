2,8 тысяч тонн смета вывезли в Ижевске с начала весенних уборочных работ

В столице Удмуртии ежедневно вывозят порядка 200 т смета, сообщил во «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев. Всего с 23 марта, когда начались мероприятия, подрядчики вывезли 2,8 тыс. т дорожной грязи.

Кроме того, на этой неделе начали устанавливать новые урны в центральной части города, а также мыть дороги, остановочные павильоны и дорожные ограждения. Каждую ночь на улицах работает шесть бригад по 10 человек, а днем из-за большого автомобильного трафика выходит четыре бригады. В работе они используют пылесосы «Бродвеи» и поливомоечные машины.

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