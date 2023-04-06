Глава стройкомпании предстанет перед судом по делу об обмане 190 дольщиков в Красноярске

В Красноярске передано в суд уголовное дело в отношении руководителя строительной группы компаний. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

По информации ведомства, в 2015 году руководитель ООО «Строй-Индустрия» и «Строй-Проект» вместе с двумя руководителями подрядной организации ООО «Монтаж-Строй» решили привлечь средства дольщиков, при этом сдача квартир изначально не входила в планы руководителей организаций.

Согласно схеме, придуманной злоумышленниками, руководитель ООО «Строй-Индустрия» выступал в роли застройщика и привлекал на подряды ООО «Монтаж-Строй». Он, считает следствие, оформлял фиктивные документы о якобы выполненных и принятых работах, а также об их оплате. Однако реальных работ на местах никто не производил.

«Фактически работы на объектах строительства не производились, расчеты между организациями не осуществлялись. На основании указанных документов обвиняемый оформлял с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов, получал от них денежные средства и передавал их подельникам»,– сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Таким образом, считают правоохранители, злоумышленник обманул 190 граждан на 304 млн руб. Обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием. Его дело выделено в отдельное производство.

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Сергей Балин