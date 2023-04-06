На Кубани объемы строительства деревянных домов увеличились в 5 раз

Объем строительства деревянного жилья в Краснодарском крае в 2022 году увеличился в 5,6 раза. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Кубань стала лидером в РФ по темпу роста деревянного строительства. Так, по сравнению с 2021 годом в эксплуатацию ввели 736 домов. В 2022-м их количество увеличилось и составило 4,1 тыс., то есть в 5,6 раза больше.

По мнению директора по работе с государственными органами Ассоциации деревянного домостроения Вадима Федарова, это связано с легкостью конструкций постройки домов из дерева. Помимо этого, деревянные детали проще доставить в горные районы и другие труднодоступные места. Экологическая составляющая также влияет на это: дома из натуральных материалов стали строить чаще, особенно туристические объекты на берегу моря.

«Безусловно, влияние оказывает и популяризация деревянного домостроения на уровне государства, когда рассказывается о новых технологиях, применяемых в том числе для строительства многоэтажных зданий, что говорит о надежности и долговечности современных индустриальных конструкций из древесины»,— отметил господин Фидаров.

Екатерина Мухамедова

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