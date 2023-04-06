В Магнитогорске риелтора осудили за хищение 4,1 млн рублей у клиентов

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу местного риелтора, которая похитила у клиентов 4,1 млн руб. Она признана виновной в мошенничестве и легализации приобретенного преступным путем имущества. Ей назначено семь лет колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. руб., сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что ранее судимая 47-летняя горожанка похитила 4,1 млн руб. у десяти клиентов, обратившихся к ней за услугами купли-продажи жилья и сопровождения сделок с недвижимостью. В частности, риелтор присвоила у двух семей средства от продажи их квартир. Также она забирала себе полученные у клиентов деньги от залогов, задатков, средства от реализации жилья. Кроме того, риелтор по доверенности продала комнату, легализовав похищенное имущество.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба на 2,7 млн руб.