На озерском ПО «Маяк» ликвидировали семь старых радиационно опасных зданий

В 2022 году ФГУП «Производственное объединение „Маяк“» ликвидировало семь производственных объектов ядерного наследия и реабилитировало 43 га прилегающей к ним территории, сообщает пресс-служба предприятия.

По данным заместителя главного инженера ПО «Маяк» – начальника службы экологии Павла Андронникова, в прошлом году ликвидированы пять ядерно и радиационно опасных объектов на радиохимическом заводе, по одному – на реакторном и химико-металлургическом заводах. «В 2023 году мы переходим к ликвидации сложных и больших по объему объектов на радиохимическом заводе: первой котельной и части комплекса по хранению жидких радиоактивных отходов. Например, верхняя отметка котельной находится на высоте 30 м. При демонтаже таких зданий и сооружений в непростых радиационных условиях применяются дистанционно управляемые машины и механизмы, которые позволяют безопасно выполнять все работы»,– рассказал Павел Андронников.

Ликвидация объектов ядерного наследия на ПО «Маяк» ведется с 2017 года в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности». Общий объем финансирования работы до 2030 года составит 30 млрд руб. Только на радиохимическом заводе предприятия до конца 2030 года должны вывести из эксплуатации 24 объекта, работавшие с конца 1940-х до начала 1980-х годов. На сегодня ликвидировали более половины из них.