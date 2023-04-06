В Екатеринбурге хотят открыть авиахаб для иранских туристов, которые полетят в Турцию

В Екатеринбурге в этом году планируют создать авиационный хаб для туристов из Тегерана (Иран), которые направляются в Турцию, об этом на пресс-конференции заявил глава международного туристического агентства Travok Мохаммад Валимирза. По его словам, хаб позволит иранцам больше узнать о России, в частности про Екатеринбург.

«Главная наша цель на 2023 год — сделать большой авиахаб, базирующийся в Екатеринбурге, который бы принимал гостей из Тегерана, Ирана, и дальше формировал их отправку в Анталью или Аланию в Турции, получается трехстороннее (сотрудничество — «Ъ-Урал»): Иран, Екатеринбург и Турция», — рассказал Мохаммад Валимирза.

Как отметил на пресс-конференции президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, интерес туристов к уральской столице растет. По его словам, в дальнейшем это даст экономические основания для реализации проекта авиахаба.

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