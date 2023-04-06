На Кубани количество вакансий для медиков и фармацевтов увеличилось на треть

С начала года в Краснодарском крае было открыто около 6,5 тыс. вакансий для врачей, медсестер, фармацевтов, лаборантов, ветеринарных врачей и административных медицинских сотрудников. Это на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба hh.ru.

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На данный момент в регионе открыто около 3 тыс. вакансий в сфере медицины и фармацевтики, большинство из них — в Краснодаре и Сочи. Лидируют по количеству предложения для врачей и среднего медицинского персонала. Их увеличение связано не только с ростом спроса на них внутри региона.

«Из-за дефицита кадров и большого спроса на медиков, особенно это касается опытных врачей-специалистов, работодатели (и частные, и государственные клиники) готовы перевозить сотрудников как внутри одного региона, так и приглашать специалистов из других областей страны»,— отмечает аналитик hh.ru Юг Анастасия Кабинова.

При этом специалисты медицинской сферы остаются одними из самых дефицитных. Комфортная и для работодателей, и для соискателей ситуация на рынке труда считается на уровне 5-6 резюме на вакансию. При этом по России в медицине на одну вакансию приходится 1-2 резюме, на Кубани — 1,1 резюме на вакансию.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, средний диапазон предлагаемой зарплаты для врачей на Кубани составляет 40–80 тыс. руб., для медсестер — 30–46 тыс. руб., для фармацевтов — 40–57,5 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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