Капитальный ремонт наземного перехода в Ярославле оценили в 20 млн рублей

Капитальный ремонт наземного перехода на Московском проспекте на пересечении с улицей Кривова оценен в сумму около 20 млн руб. Об этом на заседании комиссии по ЖКХ муниципалитета рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наземный переход в районе улицы Кривова

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Наземный переход в районе улицы Кривова

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

По словам господина Сергеева власти отдельно считали изменение внешнего облика перехода и замену лифтов. Так полная замена поликарбоната и покрытий внутри перехода оценена в 16 млн руб.

«В эту сумму не включены работы по замене лифтов. Сейчас подрядная организация поддерживает их функционирование, но поступают жалобы от жителей, что они медленно ездят. Но нужно учитывать, что эти лифты предназначены именно для перемещения маломобильных групп и являются фактически гидроподъемниками. Стоимость замены лифтов — это еще порядка 4 млн руб. на переход»,— пояснил депутатам Дмитрий Сергеев.

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства уточнил, что речь идет именно о смете на ремонт перехода в районе Кривова. Господин Сергеев не дал прямого ответа, будут ли работы проводиться в 2023 году. «Целевые средства на ремонт не предусмотрены», и он будет проведен «при наличии финансирования».

Андрей Иванов