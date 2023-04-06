Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Smartavia начнет летать из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург с 1 мая

Авиакомпания Smartavia с 1 мая начнет выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино. Перелеты запланированы во все дни, кроме субботы.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из Нижнего Новгорода рейсы будут выполняться в 11:30, 11:45 или 11:55 в зависимости от даты. Время в пути составит около двух часов.

На маршруте будут работать самолеты Airbus A320 neo и Boeing 737. Стоимость билетов на ближайший рейс – от 5,7 тыс. руб.

Кроме Smartavia из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург летает авиакомпания «Россия».

Анастасия Еремина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...