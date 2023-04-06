Smartavia начнет летать из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург с 1 мая

Авиакомпания Smartavia с 1 мая начнет выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино. Перелеты запланированы во все дни, кроме субботы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из Нижнего Новгорода рейсы будут выполняться в 11:30, 11:45 или 11:55 в зависимости от даты. Время в пути составит около двух часов.

На маршруте будут работать самолеты Airbus A320 neo и Boeing 737. Стоимость билетов на ближайший рейс – от 5,7 тыс. руб.

Кроме Smartavia из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург летает авиакомпания «Россия».

Анастасия Еремина