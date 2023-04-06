Дума в первом чтении приняла законопроект Башкирии о нелегальных перевозчиках

Федеральный законопроект о нелегальных перевозчиках, подготовленный Курултаем Башкирии, вчера был принят в Госдуме в первом чтении, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

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Согласно поправкам, которые вносятся в статью 27.13 КоАП РФ, предлагается задерживать транспортные средства перевозчиков, ездящих без карт маршрутов. В настоящее время такие машины органы государственного автодорожного надзора арестовывают, однако расходы на их эвакуацию, хранение и охрану несут органы местного самоуправления. В случае задержания транспортных средств расходы на их перемещение и хранение до уплаты штрафа возлагаются на самого нарушителя.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Западно-Уральским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора с конца 2018 года по конец 2019 года было арестовано 274 транспортных средства, которые нелегально курсировали по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам. Однако для их перемещения и хранения на безвозмездной основе приходилось задействовать органы местного самоуправления, «что влечет необоснованные убытки».

Карина Мамаева, Влада Шипилова

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