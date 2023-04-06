Омский предприниматель получил в аренду на 49 лет историческое здание за 1 рубль

Росимущество Омской области подписало договор аренды здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения «Детский клуб» с местным предпринимателем Олегом Цыганковым. Бизнесмен арендовал помещение за 1 руб. на 49 лет. Взамен он должен за свой счет привести памятник архитектуры в порядок.

Общая площадь двухэтажного здания – 1,1 тыс. кв. м., собственником дома является Российская федерация. В торгах принял участие только один предприниматель. Согласно документу, арендатору предстоит обновить фасады и интерьеры, находившиеся в аварийном состоянии. Заменить историческую штукатурку и сохранить лепнину.

Также арендатор обязан в течение месяца перечислить обеспечительный платеж в размере 330 тыс. руб. и заключить договор страхования здания от рисков ущерба и уничтожения.

Программа по восстановлению исторических домов также действует в Томске с 2016 года, она так называется - «Дом за рубль». Проект предусматривает льготы по аренде для инвесторов, желающих выполнить работы по капремонту объекта культурного наследия или объекта деревянного зодчества. После сдачи объекта арендатор сможет платить за объект — 1 руб. Срок аренды составит 49 лет.

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Лолита Белова