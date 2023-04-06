С экс-чиновника в Ижевске взыскали более 1,4 млн рублей за коррупцию на кладбище

В столице Удмуртии суд взыскал с экс-заместителя начальника службы администрации кладбищ Артема Балобанова более 1,4 млн руб., полученных им в качестве взяток. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, деньги поступят в доход России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, ранее суд вынес приговор в отношении Артема Балобанова, которого признали в получении взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Деньги он получал от сотрудников кладбищ за то, что скрывал их деятельность по предоставлению ритуальным организациям участков земли для захоронения.

Прокуратура направила иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании средств в доход государства. Суд требования удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле.

Ранее в прокуратуре Удмуртии рассказали подробности дела экс-заместителя службы администрации кладбищ Ижевска Артема Балобанова. Как рассказали в надзорном органе, представители муниципальных кладбищ «Южное» и «Хохряковское», которых осудили ранее, передавали бывшему чиновнику фиксированную сумму за то, что он закрывал глаза на каждую незаконно предоставленную ими могилу. В итоге обвиняемый получил от представителей кладбищ почти 1,5 млн руб. Его руководитель — начальник службы администрации кладбищ Ижевска Александр Шаклеин — последний из шести участников преступной группы, по версии следствия, получил от представителей кладбищ более 3,6 млн руб. При этом он, по словам прокурора, не признает свою вину

Подробности читайте в материале «Взятка за каждую могилу».

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