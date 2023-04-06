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Участок ФАД М-4 «Дон» протяженностью 90 км в Ростовской области станет платным после реконструкции

Участок трассы М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Новоперсиановки планируется сделать платным после ремонта и расширения, сообщает Главгосэкспертиза.

Фото: пресс-служба Главгосэкспертизы РФ

Фото: пресс-служба Главгосэкспертизы РФ

Дорога будет расширена до шести полос — по три в каждом направлении, и станет скоростной. На 972-м и 1021-м км трассы появятся пункты оплаты. Также будут установлены шумозащитные экраны на 15 км дороги, построены очистные сооружения.

«Также планируется реконструкция действующих и строительство новых путепроводов и мостов. Общее число искусственных сооружений на участке с 933-го по 1024-й км достигнет 20», — сообщили в Главгосэкспертизе.

Проект будет реализован в несколько этапов. В первую очередь будут проведены археологические исследования. Также понадобится перенести объекты инфраструктуры «Газпрома» и РЖД.

Заказчиком проекта реконструкции выступает «Автодор». Стоимость и сроки реализации проекта не уточняются.

Анастасия Назарова

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