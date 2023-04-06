Экспорт сухой молочной сыворотки из Удмуртии в Китай вырос в 3 раза в 2023 году

4 апреля в Удмуртии проинспектировали отправку третьей партии сухой молочной сыворотки в Китай. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике, всего с начала года из региона вывезли 150 т продукции, что в 3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Вся продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, а также соответствует требованиям страны-импортера. Качество подтверждено лабораторными исследованиями.

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем ВК