Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославское «ПАТП-1» прекратило договор об охране автобазы предприятия

АО «ПАТП-1» прекратило действие договоров на охрану территории предприятия на Московском проспекте в Ярославле, а также о медицинском осмотре сотрудников. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Въезд на ПАТП-1

Въезд на ПАТП-1

Фото: мэрия Ярославля

Въезд на ПАТП-1

Фото: мэрия Ярославля

Договор об охране базы предприятия на Московском, 112А был заключен в сентябре 2021 года. Он предполагал наличие трех постов охраны: на КПП предприятия, на въездных воротах и пеший патруль по территории «ПАТП-1» в 10 га. Исполнение договора прекращено 4 апреля 2023 года. Кто теперь охраняет автотранспортное предприятие и расположенные там автобусы, неизвестно.

Также 4 апреля «ПАТП-1» прекратило договор на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра на предприятии. Согласно условиям контракта, заключенного в октябре 2021 года, 572 сотрудника «ПАТП-1» проходили медицинский осмотр у узких специалистов с обязательным психиатрическим освидетельствованием. В техзадании к контракту указано, что такие осмотры необходимы для выявления профессиональных заболеваний и предупреждения несчастных случаев на производстве.

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...