Ярославское «ПАТП-1» прекратило договор об охране автобазы предприятия

АО «ПАТП-1» прекратило действие договоров на охрану территории предприятия на Московском проспекте в Ярославле, а также о медицинском осмотре сотрудников. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Въезд на ПАТП-1

Фото: мэрия Ярославля Въезд на ПАТП-1

Фото: мэрия Ярославля

Договор об охране базы предприятия на Московском, 112А был заключен в сентябре 2021 года. Он предполагал наличие трех постов охраны: на КПП предприятия, на въездных воротах и пеший патруль по территории «ПАТП-1» в 10 га. Исполнение договора прекращено 4 апреля 2023 года. Кто теперь охраняет автотранспортное предприятие и расположенные там автобусы, неизвестно.

Также 4 апреля «ПАТП-1» прекратило договор на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра на предприятии. Согласно условиям контракта, заключенного в октябре 2021 года, 572 сотрудника «ПАТП-1» проходили медицинский осмотр у узких специалистов с обязательным психиатрическим освидетельствованием. В техзадании к контракту указано, что такие осмотры необходимы для выявления профессиональных заболеваний и предупреждения несчастных случаев на производстве.

Андрей Иванов