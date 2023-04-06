Право застройки участка на ул. Петропавловской, 14, выиграл девелопер Nova

В департаменте имущественных отношений Перми подвели итоги аукциона на право аренды земельного участка под застройку на ул. Петропавловской, 14. Территория площадью 2,7 тыс. кв. м подходит для среднеэтажной жилой застройки. Как сообщается в электронном протоколе аукциона, победителем торгов стала структура девелопера Nova — ООО СЗ «Нова-1». Компания получила актив по начальной цене в 27,5 млн руб.

Известно, что на участие в аукционе поступило шесть заявок, а зарегистрировались и присутствовали три участника: ООО «Финструм 1», ООО СЗ «ПГС-1» и ООО СЗ «Нова-1». По данным Kartoteka.ru, учредителем «Финструм 1» является Александр Деменев, руководитель ООО «Бонусмолл». СЗ «ПГС-1» входит в группу «Пермглавснаб».

Участок на ул. Петропавловской, 14, был выставлен на торги в марте за 27,5 млн руб. Раньше на этой территории находился аварийный четырехподъездный дом, который снесли в 2022 году, а жителей расселили. Срок аренды площадки составляет 7 лет 4 месяца.