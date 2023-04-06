Глава СКР поручил возбудить уголовное дело об осквернении школьником мемориала Воинской Славы на Алтае

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения несовершеннолетним мемориала Воинской Славы в Майминском районе Республики Алтай, сообщается на сайте ведомства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

На этой неделе стало известно, что в селе Майма 9-летний учащийся местной школы поджег венок у памятника Победы. Свой поступок он объяснил тем, что нашел на улице зажигалку и решил что-нибудь поджечь. После того как венок вспыхнул, ребенок убежал, но его заметил сотрудник сельской администрации.

Школьник поставлен на учет, на его родителей составлен административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, за это предусмотрен штраф от 100 руб. до 500 руб.).

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Анна Егорова